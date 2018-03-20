خدمة جديدة لنزلاء مرضى الطب التلطيفي بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض

تركية البدر(صدى):

دشن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض خدمة نزلاء الرعاية الصحية التخصصية لمرضى الطب التلطيفي، وذلك في إطار خطة الإدارة لترقية الخدمات المقدمة للمرضى كافة ونزلاء الطب التلطيفي على وجه الخصوص.

ووصف المدير التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز الدكتور أحمد الزبيدي افتتاح الخدمة الجديدة بأنها نقلة نوعية تضاف للخدمات المتنوعة التي يقدمها المستشفى، وتستهدف الحالات المتقدمة من مرضى الطب التلطيفي، مؤكداً أنه قد تم تنويم أول مريض مساء أمس.