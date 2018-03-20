أمير عسير يشكر رئيس بلدية رجال ألمع على جهوده المبذولة

سعيد العجل(صدى):

وجه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود خطاب شكر وتقدير لسعادة رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ سعيد بن علي آل حافظ وجميع العاملين معه على جهودهم المبذولة في الترتيب والإعداد الذي سبق الزيارة التي قام بها سموه لمحافظة رجال ألمع يوم الأربعاء الموافق 19/ 6/ 1439، مثنياً في الوقت ذاته على ما اشتملت عليه المحافظة من مشاريع بلدية وتنموية تبرز وتدلل على هذه الجهود وأن وراء هذه المشروعات جهداً كبيراً يذكر ولابد أن يشكر.

من ناحية أخرى، عبر العديد من المواطنين وأهالي المحافظة عن شكرهم البالغ لسعادة رئيس البلدية وسعادة المحافظ وجميع القائمين على شؤون المحافظة على جهودهم المبذولة مؤكدين أن البلدية لا تألو جهداً في تلمس احتياجات المواطنين ورفع معاناتهم وتلبية مطالبهم بما يكفل الرخاء والراحة للجميع.