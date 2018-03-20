شراكة مجتمعية بين الصحة والمرور في بيشة

سياف الشهراني(صدى):

ابرمت مديرية الشئون الصحية وادارة المرور بمحافظة بيشة عقد شراكة مجتمعية تهدف إلى الحد من مخالفات أنظمة المرور، والتوعية المرورية للمخالفين، من خلال زيارة مصابي الحوادث في مستشفيات المنطقة.

ومثّل مديرية الشئون الصحية بمحافظة بيشة في توقيع عقد الشراكة مديرها الاخصائي اول علي بن يحيى ال كاسي فيما مثّل ادارة مروربيشة مديرها العقيد مناحي بن شجاع السبيعي.

وبيّن مدير الشئون الصحية في محافظة بيشة علي بن يحيى ال كاسي أن الاتفاقية جاءت ضمن برامج المشاركات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الصحة لايجاد علاقة متينة وايجابية بين الجهات الصحية والمجتمع واشا ال كاسي الى ان الهدف من هذه الاتفاقية هو توعية المخالفين بمخاطر مخالفة الأنظمة المرورية، ولأخذ العبرة من المصابين في المستشفيات من جراء حوادث الطرق.

من جهته عبرّ مدير مرور بيشة العقيد مناحي بن شجاع السبيعي عن شكره وتقديره لصحة بيشة على ابرامها هذه الاتفاقية وتعاونها الدائم واشار

إلى أن الاتفاقية بين الجهتين تأتي لتنفيذ برنامج السلامة المرورية والخدمة الاجتماعية ولنشر ثقافة القيادة الآمنة، وأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية، ولتعديل سلوك مرتكبي المخالفات المروية التي تُعرّض السلامة العامة للخطر.