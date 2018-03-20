بالفيديو.. عسكريون أمريكيون يؤدون رقصة ” الدحة “
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عشرات الضباط والجنود الأمريكيين والسعوديين معًا في رقصة ” الدحة ” الشعبية السعودية، اثناء تمرين ” الصداقة 2018 ” بالمنطقة الشمالية.
وأظهر مقطع فيديو عددًا من أفراد الجيش الأمريكي يرقصون ” الدحة ” مع نظرائهم بالقوات السعودية، وبجانبهم عدة أشخاص بالزي المدني.
وكانت المنطقة الشمالية قد شهدت مناورات التمرين المشترك ” الصداقة 2018 ” ، بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي؛ والتي انطلقت قبل بضعة أسابيع، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.
#ولي_العهد_في_امريكا. قبيلة عنزه يقلدها الامريكان والاوربين. الدحة. يا سلام. يا دحتنا pic.twitter.com/uzsXTtwkox
— عطالله العنزي. (@weill6606) ١٩ مارس، ٢٠١٨
اترك تعليقاً