بالصور.. إصابة امرأتين باختناق في حريق منزل بجدة

نايف السالم(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق منزل شعبي مكون من دورين بحي الفيصلية شمال المحافظة.

وتمكنت الفرق من إخراج امرأتين احتجزتا خلف سحب الدخان إحداهن في العقد السابع والأخرى في العقد الثالث بعد أن تعرضتا لحالة اختناق، وتم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر .

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن وجود شبهة جنائية في الحريق دعت إلى إحالته للجهات المختصة بعد وجود القرائن التي تشير لوجود شبهة جنائية تقف خلف اندلاع الحريق .

وأردف الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في صالة الدور الأول من المبنى محدثاً سحباً من الدخان تسللت إلى أروقة البناية صاحبها ارتفاع بدرجات الحرارة نتيجة الاحتراق، ما استدعى إخلاء البناية من قاطنيها .