بالصور.. أمير عسير يرعى انطلاق فعاليات أسبوع الشجرة الـ 41

محمد بن طحيطح (صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، انطلاق فعاليات أسبوع الشجرة الـ 41، تحت شعار ” نشجّر معاً لمملكة خضراء ” ، وذلك بمقر قيادة حرس الحدود بالمنطقة.

وبدئ الحفل المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير المهندس فيصل بن حسين آل زياد كلمة ثمّن خلالها رعاية ودعم واهتمام سمو أمير منطقة عسير لبرامج وفعاليات الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة، مؤكداً أن وزارة الزراعة والبيئة والمياه قامت ولاتزال بسنّ القوانين وبذل الجهود بهدف حماية الغطاء النباتي والمحافظة عليه وتنميته تنمية مستدامة، حيث أطلقت ضمن مبادراتها مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحّر لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني.

وأكد آل زياد أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والبيئة والمياه ووزارة البلدية والشؤون القروية في مجال أعمال التشجير بهدف زراعة ٣ ملايين شتلة داخل النطاق العمراني التابع للأمانات على مستوى المملكة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل للتشجير على الطرق والمواقع التابعة لهم، مشيراً إلى أنه يجري التنسيق حاليا مع أمانة المنطقة وإدارة الطرق والنقل للعمل على تنفيذ بنود مذكرات التفاهم .

وأضاف أنه في سبيل زيادة الرقعة الخضراء تم اختيار 11 موقعاً من المواقع التابعة للوزارة على مسار الخط الناقل لمياه الصرف المعالجة ، والعمل جاري لإيصال المياه المعالجة لها من قبل إدارة خدمات المياه بعسير استعدادا لتشجيرها بالأشجار المحلية المناسبة ، لافتا إلى أنه تم مخاطبة العديد من الجهات الحكومية لتحقيق العمل التكاملي في تنفيذ مبادرات التشجير بهدف المشاركة الفاعلة وزراعة بعض المواقع التابعة لهم .

بعد ذلك استعرض رئيس رابطة عسير الخضراء أحمد بدوي عدداً من الموضوعات التوعوية لرفع الوعي لكافة أفراد المجتمع عن فوائد التشجير ، ثم كرّم سمو أمير منطقة عسير المشاركين والداعمين في إنجاح الفعاليات المصاحبة لأسبوع الشجرة ، كما تسلّم سموه هديّة تذكاريّة بهذه المناسبة.

وفي نهاية الحفل قام سمو الأمير فيصل بن خالد غرس عدد من الشتلات الزراعية بهذه المناسبة.

حضر الحفل قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء سلطان بن سعود العنزي وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.