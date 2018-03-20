شركة المياه الوطنية تكشف حقيقة فيديو ” فاتورة بدون عداد “

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة المياه الوطنية حقيقة الفيديو الذي يشكو فيه أحد العملاء بحي عكاظ بمدينة الرياض، حيث أشار فيه إلى وجود قراءة لعداد المياه الخاص بعقاره، وصدور فاتورة دون توصيل العداد بشبكة المياه الداخلية للعقار.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، اليوم الثلاثاء، إّنَ الفيديو المتداول لشكوى أحد العملاء لا يعكس حالة العقار بعد المراجعة، وتؤكد الشركة احتفاظها بحقوق عملائها الكرام، وندعوهم لتقديم الملاحظات والشكاوى عبر القنوات الرسمية.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنه تمّ التحقق من بيانات العميل، واتضح أنه تم تركيب توصيلة المياه والعداد للعقار بتاريخ 5/9 / 1438 هـ، واستخدام العميل للمياه من خلال توثيقها بمجموعة من قراءات الاستهلاك للعداد الإلكتروني، والذي يتميز بالدقة العالية، ولا يمكن معه احتساب أي كمية دون مرور المياه به.

وتابعت أن القراءات المرصودة بعداد العميل بدأت من الصفر وصولًا إلى قراءة 194 مترًا مكعبًا، للفترة التي تم تسجيل الفيديو بها، الذي ادّعاه العميل في مقطع الفيديو، وهذه دلالة على وصول المياه إلى العقار، مع قيام العميل بسداد كافة الفواتير الصادرة، وآخرها تم سدادها بتاريخ 7/6/ 1439 هـ.