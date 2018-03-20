الدوام قبل العاشرة صباحا.. ” ضربا من التعذيب للإنسان “

لندن(صدى):

توصلت دراسة علمية حديثة، إلى أن الدوام قبل العاشرة صباحًا ” يعد ضربًا من ضروب تعذيب الإنسان ” ، وطالبت بإعادة النظر في مواقيت تشغيل البشر.

حيث كشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة ” أوكسفورد ” ، أن الساعة البيولوجية للإنسان ليست مبرمجة لكي يذهب إلى العمل قبل الساعة 10 صباحًا، حيث أكد بول كيلي، الباحث بالجامعة ذاتها، أن العمل قبل العاشرة صباحًا، يعد ضربًا من التعذيب.

فيما أوضحت الدراسة، أن العمل خلال ساعة مبكرة من اليوم، لن يحقق النجاح المطلوب، بل سيولد ضغطًا نفسيًّا وإرهاقًا، مما سيولد أمراضًا خطيرة يتعرض لها الإنسان.