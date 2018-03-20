قبل موقعة الهلال والأهلي الحاسمة.. مطالب بإيقاف فيتفا
اجتاحت منصة ” تويتر ” تغريدات مطالبة بإيقاف لاعب الأهلي إيوانيس فيتفاتزيديس؛ على خلفية اعتراضه على حكم مباراة الرائد الأخيرة في إطار دوري المحترفين.
ودشن المغردون وسم ” إيقاف فيتفا مطلب ” ؛ مطالبين بمعاملته كما تم التعامل مع أزمة لاعب الهلال سلمان الفرج، حيث تشابه الموقف، إلا أن فيتفا حتى الآن لم يتم إيقافه، حسبما ذكروا عبر الوسم.
وطالب الجماهير بمعاملة فيتفا مثلما تم التعامل مع لاعب الهلال الفرج؛ وذلك قبل أيام من موقعة حاسمة بين الزعيم والراقي في 7 إبريل القادم.
وهاجم المغردون لجنة الانضباط، حيث علق مغرد قائلًا: ” لجنه الانظباط على المحك امام حالتين متشابهتين.. تم ايقاف الفرج الهلالي وترك فيتفا يسرح ويمرح نحنوا موعودون بالمساواه لنرى ” .
وتابع أخر: ” نفس التصرف بس هذاك لاعب الاهلي ماينوقف والهلال ينوقف ” .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2224 ] نشر منذ 1 ساعة
من مصلحه المنتخب ان لا يتم ايقاف فيتفا
ربي لك الحمد[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 60 دقيقة
اف واقسم بالله حقد على الاهلي
فيتفا ما تلفظ بلغظ وسخ
وبعدين لمن توقف لاعب من الاهلي 4 مباريات ظلم وينكم
حسبنا الله ونعم الوكيل على هجومكم لهذا النادي
لا تنسو فريق الاهلي با اكمله في المنتخب ياللي تحاربو هذا النادي
رااايق[ عدد التعليقات: 4188 ] نشر منذ 42 دقيقة
الهلاليين * !!!! حاولوا الأيام الماضية * مع السومه * وما قدروا عليه *!!!
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حاولوا يعكرون المسائل بين المدرب والسومه والإدارة وما قدروا*
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أقلبوا اليوم على لجنة الانضباط ** ودشن المغردون وسم ” إيقاف فيتفا مطلب ” * هههههههههههههههههه
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الود ودهم أن الأهلي يعطيهم النتيجة من غير ما يلعب *!!! ههههههههههههههههههه
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كل هذا خوف من الأهلي *!! هااااع * ههههههههههههههههههه
مدرب وطني[ عدد التعليقات: 1251 ] نشر منذ 33 دقيقة
الكبتن اليوناني فيتفا لاعب الاهلي خطير ومرواغ لاكن يعيب عليه الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة لابد من التعاون مع زملائه في مناولة الكرة وخاصة في خط 18 لابد من المدرب ان يوجه له هذه التعليمات وخاصة في المبارة الفاصلة مع الزعيم لان لعبة كرة القدم جماعية ولا تعتمد علي الفردية ابدا
الراقي[ عدد التعليقات: 1251 ] نشر منذ 25 دقيقة
الهلال يبحث امل في انقاذ نفسه مثل الغريق الذي يبحث عن قشة يتعلق بها من الغرق مابقية الا بطولة الدوري كي يحتفظ بماء وجه امام جمهوره ولايريد ان يفقدها ويخرج من الموسم خالي الوفاض
((دغريري))[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 17 دقيقة
بإذن الله تعالى الدوري ملكي اهلاوي والعبوو بعيد التاريخ لايزور ومافيه هلالي ينكر محاباة التحكيم عبر التاريخ للهلال ظلمونا وأخذوا علينا كأس المؤسس بالظلم فعلاً مجرد لعبة ولكن قهر الظلم أكبر من اللعبة بكثير. ..
وتعالو جدة تنتظركم. ..
كل الأمنيات والتوفيق للأسود الملكية الأهلاوية الفريق الوحيد اللي ينافس على كافة البطولات المحلية والدولية بفئاتها المختلفة. ..
تحياتي
عاشق كبير جدة الملكي الراقي سفير الوطن
النادي الملكي الأهلي السعودي
ناصر إخوان[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 7 دقائق
يعني الهلال صار ياكل تبن ما عاد هو بزعيم