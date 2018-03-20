قبل موقعة الهلال والأهلي الحاسمة.. مطالب بإيقاف فيتفا

ماجد محمد(صدى):

اجتاحت منصة ” تويتر ” تغريدات مطالبة بإيقاف لاعب الأهلي إيوانيس فيتفاتزيديس؛ على خلفية اعتراضه على حكم مباراة الرائد الأخيرة في إطار دوري المحترفين.

ودشن المغردون وسم ” إيقاف فيتفا مطلب ” ؛ مطالبين بمعاملته كما تم التعامل مع أزمة لاعب الهلال سلمان الفرج، حيث تشابه الموقف، إلا أن فيتفا حتى الآن لم يتم إيقافه، حسبما ذكروا عبر الوسم.

وطالب الجماهير بمعاملة فيتفا مثلما تم التعامل مع لاعب الهلال الفرج؛ وذلك قبل أيام من موقعة حاسمة بين الزعيم والراقي في 7 إبريل القادم.

وهاجم المغردون لجنة الانضباط، حيث علق مغرد قائلًا: ” لجنه الانظباط على المحك امام حالتين متشابهتين.. تم ايقاف الفرج الهلالي وترك فيتفا يسرح ويمرح نحنوا موعودون بالمساواه لنرى ” .

وتابع أخر: ” نفس التصرف بس هذاك لاعب الاهلي ماينوقف والهلال ينوقف ” .