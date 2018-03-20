بالفيديو.. حالة نادرة لطفل ولد بشعر أبيض

واشنطن(صدى):

خطف طف أمريكي يٌدعى ” يوشيا برونز ” يبلغ من العمر عامان من أصول أفريقية ، الأنظار إليه بشعر أبيض مجعد، ما يجعله واحدا من 40 شخصا في عائلته ورثوا السمة النادرة.

وولد يوشيا بحالة نادرة معروفة بـ ” مالين ستريك ” وتتميز بنقص الصباغ في الشعر ، وتضطر والدته لتغطية خصلته البيضاء لأنه دائما ما يجذب المارة.

وقالت والدته التي تعاني من نفس الحالة في تصريحات إعلامية ، إنها ورثتها من جدتها، بالإضافة إلى 40 فردا من أقاربها بما في ذلك العمات والأعمام وشقيقتها التوءم وابنتها البالغة من العمر 13 عاما.