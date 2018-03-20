بالفيديو.. حالة نادرة لطفل ولد بشعر أبيض
خطف طف أمريكي يٌدعى ” يوشيا برونز ” يبلغ من العمر عامان من أصول أفريقية ، الأنظار إليه بشعر أبيض مجعد، ما يجعله واحدا من 40 شخصا في عائلته ورثوا السمة النادرة.
وولد يوشيا بحالة نادرة معروفة بـ ” مالين ستريك ” وتتميز بنقص الصباغ في الشعر ، وتضطر والدته لتغطية خصلته البيضاء لأنه دائما ما يجذب المارة.
وقالت والدته التي تعاني من نفس الحالة في تصريحات إعلامية ، إنها ورثتها من جدتها، بالإضافة إلى 40 فردا من أقاربها بما في ذلك العمات والأعمام وشقيقتها التوءم وابنتها البالغة من العمر 13 عاما.
الدسك22[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 1 ساعة
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