ليفربول يجدد تمسكه بصلاح.. واللاعب يوضح موقفه

ماجد محمد(صدى):

في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه المحترف المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، تسارعت الأندية إلى تقديم عروضها من أجل خطف اللاعب في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ورفض ليفربول حتى الآن التفريط في ” صلاح ” هداف الفريق، والدوري الإنجليزي، ومتصدر مسابقة الحذاء الذهبي؛ حيث يفضل الفريق الاستفادة منه بدلا من بيعه.

ومن بين الأندية الكبرى التي تفكر في ضم صلاح كلا من الريال وباريس سان جيرمان، إلا أن نجم ليفربول المصري رفض الانتقال إلى أي نادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد صلاح على رغبته في الاستمرار في صفوف الريدز؛ مشيرًا إلى شعوره بالسعادة بالتواجد معهم.