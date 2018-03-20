يارا تهدي والدتها ” أمي ثم أمي ” بمناسبة عيد الأم

أماني الغامدي(صدى):

حرصت الفنانة اللبنانية يارا على تهنئة والدتها بمناسبة عيد الأم، حيث قامت بغناء أوبريت ” أمي ثم أمي ” عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” .

وقالت يارا على الصورة: ” أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حضني من أول حياتي وهمه همي ” .

مع العلم أن ” أمي ثم أمي ” أوبريت غنائي للأم، شارك فيه العديد من النجوم منهم يارا ورامي عياش وهيثم شاكر وجنات وتامر حسني وصدر عام 2008 وهو من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان حميد الشاعري وإخراج عثمان أبو لبن.