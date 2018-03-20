مؤشر السوق يتعافى من تراجعه.. و ” نمو ” يتراجع

عادل الحربي(صدى):

تعافى مؤشر السوق خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، من سلسلة خسائره المتتالية على مدار 5 جلسات، ليغلق اليوم على ارتفاع بنسبة 0.2% عند مستوى 7725 نقطة بزيادة 14 نقطة.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو 3.9 مليار ريال، بعدد أسهم متداولة بلغ أكثر من 164 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 106 ألف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 95 شركة، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وتصدر سهم ” الأنابيب السعودية ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 21.62 ريال، وارتفع سهم ” مصرف الراجحي ” بنحو 2% عند 74.70 ريال، فيما أغلق سهما ” أسواق العثيم، وبنك الجزيرة ” بزيادة 1% عند 160.80 ريال، و11.98 ريال على التوالي.

وفي المقابل تراجه سهم ” نادك ” بأكثر من 4% عند 36.30 ريال، واختتم سهم ” سافكو ” الجلسة عند 71 ريال بتراجع 2%، وكانت أسهم شركات ” نادك, الراجحي ريت, ينساب, الاتصالات, وملاذ للتأمين ” فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ” نمو ” منخفضًا 0.99 نقطة عند مستوى 3021.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 674 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 44 ألف سهم تقاسمتها 83 صفقة.