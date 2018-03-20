بالصور.. أمير الباحة يعلن تقدم 40 مليون ريال كقروض ميسرة لـ250 نحالا بالمنطقة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، عن تقديم صندوق التنمية الزراعية مبلغ 40 مليون ريال كقروض ميسرة لـ ٢٥٠ نحالاً بالمنطقة كمرحلة أولى.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام صندوق التنمية الزراعية بالمملكة منير بن فهد السهلي ومرافقيه ، ورئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور احمد الخازم الغامدي.

وفِي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة.

ونوه سمو أمير الباحة بالدعم اللامحدود من قبل الحكومة الرشيدة – أيدها الله – للمزارعين ودعم الزراعة المحلية ، مقدماً شكره للصندوق على ما يبذله من جهود لخدمة المنطقة زراعياً، ودعم جمعية النحالين بالمنطقة الأمر الذي سيسهم في دعم صناعة العسل في ظل ما تتمتع به الباحة من هوية زراعية فريدة .

من جانبه أعرب مدير عام صندوق التنمية الزراعية عن شكره للأمير حسام بن سعود على حسن الحفاوة والاستقبال، مشيداً بدعم سموه لكافة مناشط الصندوق بالمنطقة، مؤكداً بان الباحة سوف تشهد خلال الفترة القادم دعماً للنهوض بها زراعياً كونها من أهم مناطق المملكة الزراعية.

بعد ذلك رعى سمو أمير منطقة الباحة توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية وجمعية النحالين التعاونية بالمنطقة.

ووقع مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ورئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد الخازم الغامدي، اتفاقية للتعاون فيما بينهما لدعم قطاع مربي النحل بالمنطقة وتستهدف في المرحلة الأولى (250) نحالاً بقيمة تمويلية تقدر ب (40) مليون ريال.

وتهدف المذكرة إلى قيام الصندوق بتمويل النحالين مستلزمات إنتاج العسل تحت مسمى ” مشروع تمويل مربي النحل بمنطقة الباحة ” وفق الشروط واللوائح المنظمة لذلك، على أن تقوم الجمعية بتوفير جميع احتياجات المناحل المتنقلة، باستخدام التقنيات الحديثة في مجال تربية النحل .

وتتضمن المذكرة أيضاً العمل على تدريب النحالين الراغبين في الاقتراض بمعدل دورتين تكون الأولى مبتدئة، والثانية متقدمة في طرق تربية النحل الحديثة.

ويتطلع الصندوق إلى تعاون الجمعيات التعاونية المتخصصة في مجال النحالين وإنتاج العسل في مناطق المملكة المختلفة التي تتمتع بميز نسبية لإنتاج العسل، بما يساهم في النهوض بصناعة وإنتاج العسل ويتوافق مع توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة في هذا الشأن، ويفتح فرص عمل للشباب السعودي المؤهل وفق رؤية المملكة (2030).

حضر الاستقبال مدير مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي.

