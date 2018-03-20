” فورد موستانج 2019 ” تتزود بلون أخضر جديد

متابعات(صدى):

أعلنت فورد أن سيارتها موستانج 2019 ستتوفر بخيار لوني جديد يعرف باسم Need For Green وقد وصف بأنه لون جريء وعصري ومن الصعب ألا يمكن ملاحظته وسيتوفر اللون الجديد في الصيف في كامل اصدارات موستانج.

وجاء اللون ليجذب كل شخص من العملاء للشركة وهذا اللون يضاف لأحدث طرازات موستانج التي تشمل موستانج كاليفورنيا سبيشيال وموستانج Bullitt والموديل الأخير يتوفر كذلك باللون الأخضر Dark Highland الذي يقلد لون ظهر علي بعض السيارات الكلاسيكية من موستانج في الأفلام.

ورغم أنه من الصعب أن نجد اللون جذاباً فقد ذكرت مديرة الألوان والخامات في فورد باربرا وولن أن هذا اللون سيحتفل به عشاف موستانج لأنه يمثل اتجاه شبابي ويوفر الثقة كما يقدم لهم التفرد بين الألوان الأخرى. ويتوقع أن يتوفر اللون في موديلات موستانج بمحركات ايكوبوست 2.3 لتر رباعية الاسطوانات بقوة 310 حصان وعزم دوران 474 نيوتن متر، كما سيعرض في فورد GT بمحرك V8 سعة 5 لتر بقوة 460 حصان وعزم دوران 568 نيوتن متر.

