” إذا أردت أن تأخذ مكاني فخذ إعاقتي ” .. لافتة تحذيرية لقائدي المركبات ببريدة

سالم المطيري(صدى):

انتشرت لافتات تحذيرية في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في بريدة تدعو لاحترام أماكنهم، في ظل استمرار التجاوز والتعدي على مواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل قائدي المركبات.

وتوضع اللافتة في المكان المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة مكتوب عليها ” إذا أردت أن تأخذ مكاني فخذ إعاقتي ” ، في محاولة لمنع المخالفات والحفاظ على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.