” إذا أردت أن تأخذ مكاني فخذ إعاقتي ” .. لافتة تحذيرية لقائدي المركبات ببريدة
انتشرت لافتات تحذيرية في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في بريدة تدعو لاحترام أماكنهم، في ظل استمرار التجاوز والتعدي على مواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل قائدي المركبات.
وتوضع اللافتة في المكان المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة مكتوب عليها ” إذا أردت أن تأخذ مكاني فخذ إعاقتي ” ، في محاولة لمنع المخالفات والحفاظ على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 2 ساعتين
موجوده نفس العبارة
في مواقف مستشفى
التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض