أفضل 6 مفاجآت لزوجتك في عيد الأم

متابعات(صدى):

بما أن عيد الأم على الأبواب، لا بد من أن يختار الرجل هدية مناسبة لزوجته، وأن يقوم ببعض الإجراءات التي يعبر من خلالها عن حبه لها، وتقديره لدورها كأم.

في ما يلي قائمة بالإجراءات التي يجب على الرجل اتخاذها تجاه زوجته بمناسبة عيد الأم :

1- هدية من صنعك

لا تعتمد على السلع التجارية لإظهار حبك لزوجتك في عيد الأم، بل قدم لها هدية بسيطة من صنعك، مثل بطاقة معايدة تعبر فيها عن تقديرك لها.

2- وجبة إفطار مميزة في السرير

قم بوضع بطاقة معايدة خاصة بعيد الأم وبعض الورود على صينية الإفطار، وفاجئ زوجتك بوجبة إفطار مميزة في صبيحة عيد الأم.

3- يوم في منتجع صحي

وفر لزوجتك فرصة لقضاء عدة ساعات في تدليل نفسها في منتجع صحي، وتلقي خدمات المساج والعناية.

4- كتاب مفضل

إن كانت زوجتك من النوع الذي يحب المطالعة والقراءة، اختر مجموعة من الكتب القيمة وقدمها هدية لها في عيد الأم.

5- قضاء الوقت برفقتها

لا تتردد في قضاء المزيد من الوقت برفقة زوجتك في عيد الأم، وممارسة بعض النشاطات المشتركة معها، مثل تناول عشاء رومنسي في مطعمكما المفضل، أو متابعة فيلم رومنسي في السينما.

6- الذهاب في نزهة

اصطحب زوجتك إلى نزهة بعيداً عن أجواء المنزل وواجبات العمل في عيد الأم، وحاول أن تمضي معظم الوقت برفقتها عند شاطئ البحر أو في منطقة ريفية تتسم بجمال مناظرها الطبيعية.