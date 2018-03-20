بعد غياب الشركات.. طلاب شقراء يتحولون لعمال نظافة ” صور “

علي القحطاني(صدى):

تحول طلاب في مدارس شقراء إلى عمال نظافة ينظفون مدارسهم بأيديهم بدلًا من تلقي العلم والدراسة داخل فصولهم؛ حيث ظلت المدارس دون نظافة لمدة أسبوعين متتاليين بسبب انتهاء عقد شركة النظافة العاملة مع المدرسة.

وأكدت مصادر أن عقد الشركة المتعهدة بنظافة جميع مدارس إدارة التعليم للبنين والبنات والروضات في شقراء انتهى في الأسبوع قبل الماضي، ولم يتم إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة جديدة، فأصبحت مدارس شقراء دون نظافة لمدة أسبوعين.

وكلف ” تعليم شقراء ” قائدات وقادة المدارس بالبحث عن عمال نظافة وتشغيلهم في تنظيف المدارس حتى يتم الانتهاء من إجراءات ترسية العقد على شركة جديدة، ما جعل منسوبي المدارس من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات يتذمرون من وضع المدارس المزري.

ما اضطر بعض منسوبي المدارس لتنظيف مدارسهم بأنفسهم، وقامت بعض مدارس البنين بتشغيل طلابها في تنظيف المدارس وممراتها بالمكانس وإزالة الأتربة والغبار والمخلفات بالشطافات والمجارف اليدوية وخراطيش المياه.

ولم يقتصر الأمر على المعلمين والطلاب البنين فقط، لتوجه بعض مدارس البنات طالباتها بالنظافة تحت شعار ” النظافة الذاتية “، ويتحول بذلك طلاب وطالبات ” تعليم شقراء ” إلى عمال نظافة.

ما أثار غضب معلمين ومعلمات المدارس، وثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من صورة الطلاب وهم ينظفون مدارسهم، بين مؤيدين لهذا التصرف كنوع من التربية والتعليم والانتماء، وآخرون معارضون معتبرين هذا التصرف إهانة ولا يليق بالطلاب فهم يقومون بدور غير دورهم.