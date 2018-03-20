ارتفاع عدد ضحايا مجزرة ملجأ عربين للأطفال بالغوطة
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن ارتفاع عدد الأطفال الذين قضوا في استهداف طائرات روسية ملجأ بمدينة عربين في الغوطة الشرقية، إلى 16 طفلاً بالإضافة إلى 4 مواطنات.
وأكد المرصد في بيان له اليوم الثلاثاء، أن أعداد الشهداء قابلة للزيادة؛ لوجود عشرات الجرحى، بعضهم لا تزال جراحه خطرة.
وفي سياق متصل، أشار المرصد إلى أنه قد استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان وأصيب نحو 30 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، جراء القصف من قبل الطائرات الحربية على مناطق في مدينة عربين، مضيفاً أنه استشهد 3 مواطنين في القصف من قبل الطائرات الحربية على مناطق في بلدة عين ترما.
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