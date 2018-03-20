ارتفاع عدد ضحايا مجزرة ملجأ عربين للأطفال بالغوطة

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن ارتفاع عدد الأطفال الذين قضوا في استهداف طائرات روسية ملجأ بمدينة عربين في الغوطة الشرقية، إلى 16 طفلاً بالإضافة إلى 4 مواطنات.

وأكد المرصد في بيان له اليوم الثلاثاء، أن أعداد الشهداء قابلة للزيادة؛ لوجود عشرات الجرحى، بعضهم لا تزال جراحه خطرة.

وفي سياق متصل، أشار المرصد إلى أنه قد استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان وأصيب نحو 30 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، جراء القصف من قبل الطائرات الحربية على مناطق في مدينة عربين، مضيفاً أنه استشهد 3 مواطنين في القصف من قبل الطائرات الحربية على مناطق في بلدة عين ترما.