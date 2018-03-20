فيروس خطير يهدد الحسابات المصرفية بالاختراق

كاليفورنيا(صدى):

توصل خبراء شركة ” Symantec ” المتخصصة بأمن المعلومات، إلى نسخة جديدة من فيروس ” Fakebank ” ، تستخدم لاستهداف الحسابات المصرفية، ويعرضها لخطر الاختراق.

حيث أوضح الخبراء، أن النسخة الجديدة من هذا الفيروس، تستهدف الهواتف العاملة بنظام أندرويد، وبعد وصولها للجهاز الذكي، يستطيع المخترقون استغلالها للوصول إلى بيانات البطاقات المصرفية المبرمجة في الهاتف.

كما يمكن أن يستغلها المخترقون، في الإتصال بالمستخدم، وكأن الإتصال قادم من المصرف للحصول على معلومات تمكنهم من سرقة الأموال الموجودة على حسابه المصرفي.

وأشار الخبراء، أن هناك عدد من التطبيقات غير الموثوقة التي يستعملها مستخدمو أجهزة أندرويد، تساهم في انتشار هذه البرمجيات الخطيرة، كما أنه من الممكن أن تنتقل عبر رسائل معينة متداولة في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، خاصةً المنتشرة في كوريا الجنوبية.

فيما بيَن الخبراء، أن الأجهزة العاملة بنسخ ” أندرويد ” القديمة، تعد من أكثر الأجهزة تعرضا لهذه الفيروسات.