أمريكا تستأذن المملكة لبدء تسليم معتقل جوانتانامو

واشنطن(صدى):

كشف مسؤولون بالجيش الأمريكي، عن البدء في أخذ إذن من المملكة للشروع في إجراءات تسليم المعتقل الشهير في سجن جوانتانامو، أحمد محمد هزاع الدربي، البالغ من العمر 43 عامًا، وعودته إلى البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت سارة هيجنز، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن: ” عملية النقل تمضي قدماً، وإن كان ليس هناك المزيد من المعلومات حول توقيت النقل. ” لافتة إلى أن البنتاجون يراجع في الوقت الحالي المعلومات الواردة من المملكة فيما يتعلق بنقل ” الدربي ” .

ومن الجدير بالذكر، إنه اعترف الدربي عام 2014 بتخطيطه لهجوم إرهابي عام 2002 على ناقلة نفط فرنسية بالقرب من السواحل اليمنية؛ الأمر الذي نتج عنه مقتل أحد أفراد طاقمها؛ حيث اتفق على الإدلاء بمعلومات كاملة ودقيقة؛ كما تم قبول طلبه واعتذاره، ويأتي نقله إلى المملكة عقب مضي 4 سنوات من اعتقاله بالولايات المتحدة.