نجل ترامب يخون زوجته مع مغنية أمريكية شهيرة

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر أن ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأكبر، وقع في علاقة مع المغنية الأمريكية ” أوبري أو داي ” ، وذلك أثناء فترة زواجه بـ ” فانيسا ترامب “.

حيث قام “جون” بخداع ” أوبري ” أنه منفصل عن زوجته، وأنه يعيش معها أسوأ ايام حياته، وأنه لا يحبها، لافتًا إلى أن ” أوبري ” تعاطفت معه وقررت الوقوف بجانبه لتعويضه عن تلك الأيام الصعبة والمريرة.

ثم بعد ذلك دخل ” جون ” في علاقة مع ” أوبري ” استمرت نحو عام، إلى أن عثرت الزوجة على رسائل غرامية بين زوجها والمغنية الأمريكية ببريده الإلكتروني، وبالرغم من تصالح ” جون ” و ” فانيسا ” بعد تلك الواقعة، إلا أنها تقدمت بدعوى طلاق من ابن الرئيس الامريكي يوم 15 مارس الماضي.