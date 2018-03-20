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نجل ترامب يخون زوجته مع مغنية أمريكية شهيرة

نجل ترامب يخون زوجته مع مغنية أمريكية شهيرة
واشنطن(صدى):

كشفت مصادر أن ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأكبر، وقع في علاقة مع المغنية الأمريكية ” أوبري أو داي ” ، وذلك أثناء فترة زواجه بـ ” فانيسا ترامب “.

حيث قام “جون” بخداع ” أوبري ” أنه منفصل عن زوجته، وأنه يعيش معها أسوأ ايام حياته، وأنه لا يحبها، لافتًا إلى أن ” أوبري ” تعاطفت معه وقررت الوقوف بجانبه لتعويضه عن تلك الأيام الصعبة والمريرة.

ثم بعد ذلك دخل ” جون ” في علاقة مع ” أوبري ” استمرت نحو عام، إلى أن عثرت الزوجة على رسائل غرامية بين زوجها والمغنية الأمريكية ببريده الإلكتروني، وبالرغم من تصالح ” جون ” و ” فانيسا ” بعد تلك الواقعة، إلا أنها تقدمت بدعوى طلاق من ابن الرئيس الامريكي يوم 15 مارس الماضي.

 


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