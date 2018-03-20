بالصور.. نانسي عجرم تقلد مذيعة لبنانية

نورة الشهري(صدى):

تداول موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” ، صورة للمذيعة اللبنانية أنابيلا هلال وهي ترتدي نفس تصميم الفستان الذي ظهرت به الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مما جعل البعض يتهم الأخيرة بتقليد المذيعة اللبنانية.

حيث ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإطلالة ساحرة، خلال استضافتها في إحدى البرامج التلفزيونية.

كما تألقت نانسي بهذا الفستان الوردي الطويل، ذو أكمام مكشوفة، وتميز بالحمالات السوداء.

وحمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية ” dolce & gabbana ” وبلغ ثمنه ما يقرب من2,200 دولار أميركي، كما اعتمدت في إطلالتها على تسريحة شعر ناعمة، وماكياج هادئ يبرز براءة وجهها.