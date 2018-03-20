البرلمان الأوروبي يصفع تركيا بقوة.. والتوتر سيد الموقف

بروكسل(صدى):

وجَّه البرلمان الأوروبي، صفعة قوية للنظام التركي، بعدما قرَّر إخراج اللغة التركية من قائمة اللغات المعمول بها في المجلس، من أجل التقشف وتقليل المصاريف.

وأوضح البرلمان الأوروبي، أنه تم إلغاء الميزانية المخصصة لأعمال الترجمة بالنسبة للغة التركية في اجتماعات الجمع العام واللجان.

وبموجب هذ القرار، فإن تركيا سيتحتم عليها أن تتحمل الإنفاق على تكاليف الترجمة من وإلى اللعة التركية بنفسها، كما كان الوضع قبل عام 2016.

وتسعى تركيا باستمرار إلى الدخول في الاتحاد الأوروبي، إلا أنه العلاقات بين الدولة والاتحاد شهدت توتراً كبيراً خلال الفترة الماضية في أعقاب الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا،.

ورفضت الدول الأوروبية استضافة وزراء أتراك من أجل إجراء فعاليات جماهيرية لتأيد التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى التنديد المستمر من أوروبا لتدخل الجيش التركي في منطقة عفرين السورية.