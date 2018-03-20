في اليوم العالمي للسعادة.. سوريا واليمن أتعس الشعوب العربية

واشنطن(صدى):

أعلنت شبكة حلول التنمية المستدامة، التابعة للأمم المتحدة، أن سوريا واليمن هما أقل الشعوب العربية ” سعادة ” ، وذلك في تقريرها السنوي الذي صدر حول مؤشر السعادة العالمي.

حيث شمل التقييم، 158 دولة في الفترة ما بين عامي 2015 و2017، وأورد التقرير، أن ” فنلندا ” قد جاءت في المرتبة الأولى كأسعد بلد في العالم، فيما احتل العراق المرتبة 117 من بين 158 دولة، ، أما دولة الإمارات، فجاءت في مقدمة الدول العربية الأكثر سعادة، حيث احتلت المرتبة 20 تليها قطر في المركز الـ 32.

وجاءت المملكة في المركز (33) ضمن مؤشر السعادة، والكويت (45)، في حين تذيلت دولتان عربيتان، المراكز العشرة الأخيرة، هما سوريا (150) واليمن في المركز الـ (152).

كما ذكر التقرير، أن ليبيا حلت في المركز الـ 70 والجزائر في المركز الـ 84 والمغرب في المركز الـ 85 ولبنان في المركز الـ 88 والأردن في المركز الـ 90 وفلسطين في المركز 104 وتونس في المركز 111 والعراق في المركز 117 ومصر في المركز 122 بينما جاء السودان في المركز 137.

جدير بالذكر، أن مؤشر السعادة العالمي، يعتمد في تقييمه لأسعد الشعوب في العالم، على معطيات عديدة، ترتبط بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والرعاية الاجتماعية، ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية والكرم، وكذلك غياب الفساد.