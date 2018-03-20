بالصور.. عرض ” بي إم دبليو X6 xDrive50i ” بباقة تعديلات خاصة في أبوظبي

أبوظبي(صدى):

ينتظر أن توفر السيارة BMW X6 xDrive50i متعة مميزة وتجربة قيادة في صورتها المعدلة هنا أكثر مما توفره النسخة القياسية منها بفضل اضافة العديد من الأجزاء الأيروديناميكية المعدلة ونظام عادمAC Schnitzer. وعرضت السيارة في معرض BMW أبوظبي موتورز وحملت السيارة مدخلات من ألياف الكربون عالية الاداء مثل شفة الاسبويلر الأمامية وأغطية مرايا خارجية من ألياف الكربون واسبويلر خلفي.

كما زودت بمشتت بنفس لون السيارة ، وفي الداخل زودت السيارة بأغطية جلدية باللون الأحمر على معظم الأسطح مع تطعيمات خشبية على لوحة القيادة وألواح الأبواب مع شعارات M عديدة على السيارة ومنها عجلة القيادة وعلي الاجزاء الجانبية الأمامية مع تزويد السيارة بعجلات قياس 21 بوصة.

ولأن السيارة تحمل محرك V8 سعة 4.4 لتر بشاحن توربيني بقوة 444 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر كما تأتي السيارة بدفع كلي مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات وتستطيع السيارة التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 4.8 ثانية.