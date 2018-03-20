بيتوركا ينقذ العميد من عقوبة جديدة

ماجد محمد(صدى):

نجحت إدارة الاتحاد، في التوصل إلى اتفاق مبدئي، مع مدرب الفريق السابق فيكتور بيتوركا الذي تراجع عن الشكوى التي قدمها ضد الاتحاد لمحكمة ” كاس “.

وكشفت مصادر أن الأيام المقبلة من المتوقع أن تشهد اجتماعا بين محامي النادي ووكيل بيتوركا للتفاوض معه على جدولة مستحقاته.

وتتجاوز مستحقات بيتوركا خمسة ملايين يورو، على الرغم من المحاولات التي كانت تسعى من خلالها الإدارة لتخفيض المبلغ.

ولم يتراجع بيتوركا عن قيمة مستحقاتة رغم مفاوضات الاتحاد؛ حيث تسعى الإدارة لجدولة مستحقاته على على فترة أطول لتجنب إصابة خزينة النادي التي لا يوجد بها سيولة كافية.