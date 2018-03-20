عاطلان يقتلان مسنة لسرقة قرطها الذهبي

القاهرة(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط بمصر، على جثة عجوز بالغة من العمر 78 عامًا مذبوحة بمنزلها.

وأوضحت الشرطة أن عاطلان يقطنان بالقرب من المجني عليها اتفقا على قتلها لسرقة قرطها الذهبي كبير الحجم؛ حيث تسللا داخل منزلها صباحًا عقب خروج حفيداها للمدرسة.

وأضافت الشرطة أن المجني عليها التي اعتادت عدم إغلاق باب منزلها؛ بمجرد أن شاهدتهما حتى صرخت فيهما؛ فقام أحدهما بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض تحت تأثير تعاطيه مواد مخدرة؛ حتى فارقت الحياة.

وتابعت، أن القاتلان لم يتمكنا من سرقة القرط الذهبي؛ حيث شعرا بقدوم ابنها الذي يعيش بالدور العلوي من المنزل برفقة أبنائه؛ فلاذا بالفرار بينما تخلصا من السكين بإلقائها بـ ” ترعة ” في المنطقة.