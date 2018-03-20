خطوات بسيطة لإطلالة رشيقة بدون ” كرش “

متابعات(صدى):

تشكّل منطقة البطن لدى المرأة هاجساً كونها الأكثر تأثيراً وبروزاً في المظهر الخارجي، لا سيّما إذا ظهر لديها ” كرش ” ، فتصاب بالحرج أمام الناس، لذلك تحرص المرأة قد الإمكان على الظهور بإطلالة رشيقة.

وفي هذا السياق، تقدم خبيرة تغذية مجموعة من النصائح والخطوات للحصول على المظهر الخارجي المميّز والرشيق، وأبرز هذه النصائح:

– ضرورة الاعتماد على تناول المشروبات الصحية التي تُساعد على الحرق مثل القرفة والزنجبيل والشاي الأخضر.

– ضرورة تجنّب تناول النسكافيه أو الاكتفاء بكوب واحد خلال فترة الصباح فقط.

– وضع ملعقتين من السكر بالمشروبات فقط وإذا كان من الضروري استخدام زيادة ينصح بالاعتماد على السكر الدايت أو السكر البني.

– التوقف عن تناول أيّ أطعمة تؤدّي إلى زيادة الوزن خاصة من النشويات والحلويات بعد الساعة 6 مساءً.

– أداء تمارين للبطن يوميًا أو 4 مرات في الأسبوع على الأقل.