بالصور.. وصيفة عروس كرهت شكلها في الصور .. فخسرت 49 كيلو جرام من وزنها

متابعات(صدى):

أكدت وصيفة عروس تدعى كايلا هاتشر (30 عاماً) ، أنه لا يأس مع الحياة ، حيث تمكنت من خسارة 49 كيلو جرام من وزنها لكرهها مظهرها في حفل زفاف ابن عمِّها .

ولم تتعرف كايلا إلى نفسها بعد رؤيتها صور حفل الزفاف الذي لم يمضِ عليه سوى 3 أعوام ، حيث بدت بدينة للغاية ، لتثبت أن لا شيء مستحيلاً في هذا العالم.

وقررت الأم لطفلين فقدان وزنها، بوضع حد لتناولها الطعام السريع لما يصل إلى ألف سعرة حرارية بعد أن كانت تتناول 3500 سعرة يومياً، وظلّت تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية مرتين يومياً وتتدرّب ليلاً قبل إيقاظ أطفالها بساعات ، حتى وصلت للوزن الذي يناسبها .