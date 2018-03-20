اختراع جهاز كمبيوتر أصغر من ” حبة الملح “

متابعات(صدى):

أسدل علماء من شركة ” IBM ” العالمية، أمس الإثنين، خلال فعاليات مؤتمر ” IBM Thing 2018 ” ، الستار عن أصغر جهاز كمبيوتر في العالم، والذي حجمه أصغر من حبة الملح.

وأشارت الشركة إلى أن الجهاز تم تصميمه لمتابعة ومراقبة شحن البضائع وكشف السرقة والاحتيال ورصد المخالفين لقواعد العمل، حيث أنه يعمل بتقنية ” بلوك تشين ” ، لافتة إلى أن تكلفة تصنيعه لا تتجاوز 10 سنتات.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس قسم الأبحاث لدى الشركة، أرفيند كريشنا، قائلًا: ” في السنوات الخمس المقبلة ستصبح أجهزة الكمبيوترات متناهيةً الصغر مثل جهازنا، وستدمج في جميع الأشياء والأجهزة التي نتعامل معها يوميًا. ”