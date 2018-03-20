روبوت يتفاعل مع البشر بشكل مذهل في 2021

متابعات(صدى):

شرع مبتكرون في تصميم (روبوتات) يطلق عليها الروبوتات الواقعية، مزودة بخواص فريدة من القدرة على الاستماع والإحساس بحلول عام 2021.

وتهدف ” إكس برايز فونديشن ” إلى إنشاء صورة رمزية حقيقية من الروبوت في عام 2021، حيث يتم تكليف الفرق الهندسية من جميع التخصصات بإنشاء روبوت، يمكنه الرؤية والسماع واللمس والتفاعل عن بعد مع البيئات الطبيعية ومع الإنسان، وينقل الأبعاد والصور حتى مسافة 100 كيلومتر.

ويأمل القائمون على الابتكار أن تساعد تلك الصور الآلية الجديدة في رعاية الحالات الحرجة وفي سيناريوهات الطوارئ وفي توفير الراحة المثالية للبشر.

وقد يسمح للبشر من خلال الروبوتات مشاهدة الصور والمواقع البعيدة وسماعها والتفاعل معها عن بُعد.

ومن المهم أن القائمين على الآلي الجديد، لا يهدفون من ورائه للربح، فقط التشجيع على الابتكار التكنولوجي، ومنح المصمم الفائز، 10 ملايين دولار، وذلك بجعل التكنولوجيا حقيقة واقعة في غضون 4 سنوات فقط.