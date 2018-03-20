بالصور.. استكمال حملة التفتيش على أنشطة النقل البري بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

واصلت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، حملة التفتيش على أنشطة النقل البري في حفر الباطن، وذلك بشراكة ناجحة مع فرع وزارة النقل والأمن العام بالمنطقة.

واشتملت الحملة على: ” نشاط نقل المعتمرين، ونشاط نقل البضائع ” ، فيما تخللها زيارة مناطق تجمع الشاحنات لضبط مخالفي ضوابط بطاقة التشغيل، والضوابط ذات الصلة بالشاحنة وقائدها.

جاء ذلك وفقًا لما أكدته هيئة النقل اليوم، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

