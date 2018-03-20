” مدني الباحة ” يحذر: هطول أمطار رعدية تحد من الرؤية الأفقية

محمد بن شقيه (صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نظراً لتوقع حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ من الساعة الثانية ظهر اليوم وحتى الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء وذلك بناء على التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها.

‎كما تأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها والالتزام بالتعليمات الواردة بالموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.