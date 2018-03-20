بالصور.. ” الأعمى ” : الصحة تسعى لتطوير المستشفيات النفسية

سعيد العجل(صدى):

أكد وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى أن وزارة الصحة تولي الصحة النفسية اهتماما كبيراً وتنظر لها على أنها مرتكز رئيسي وتشكل محوراً مهما في الصحة.

وذكر د. طريف أن الصحة تسعى لتطوير المستشفيات النفسية وزيادة عدد الأسرة فيها والتعاون مع القطاع الخاص لتقديم الخدمة الطبية النفسية وعلاج الإدمان بكفاءة عالية وبتكامل.

ونوه وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية خلال رعايته صباح اليوم الثلاثاء اختتام ورشة متخصصة في برنامج أداء الصحة والتي نظمتها الوزارة وعقدت في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض على مدى يومين، بما شهده القطاع الصحي النفسي من استفادة كبيرة من برنامج أداء الذي تم تطبيقه في 70 مستشفى على مستوى المملكة بحيث ساهم في تطوير العمل في سرعة الكشف على المرضى وتقليص المواعيد ومعرفة المشاكل التي تواجه هذه المستشفيات، موضحا أن النتائج لم تكن متوقعة وكانت أفضل من المأمول.

وشهدت ورشة عمل أداء الصحة حضور وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور محمد العبدالعالي ومدير عام الصحة النفسية والاجتماعية بالوزارة الدكتور يوسف عبدالغني ومساعد مدير عام صحة الرياض للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة ومدير إدارة المستشفيات بصحة الرياض الدكتور عصام الغامدي، وعدد من مدراء مجمعات الأمل ومستشفيات الصحة النفسية بالمملكة والمسئولين عن برامج أداء فيها، وتضمنت استعراض أبرز مشاريع التحسين في كل مستشفى.

وهدفت الورشة إلى التركيز على أهم مؤشرات الأداء للموجة الثانية مع التركيز على برامج التحسين والتي سوف تتضمن مشاريع تحسين لتقليل تكرار دخول المرضى، وتوضيح أداء القائمين على مشاريع أداء في الموجة القادمة، وكذلك تقصي المعلومات عن الخدمات المقدمة للمرضى النفسيين ومرضى الإدمان خارج المستشفيات مثل الطب المنزلي ومنزل منتصف الطريق لزيادة فعاليتها مستقبلا وكيفية الاستفادة منها لمنع الانتكاسة، كما أنها فرصة للاحتفال بنجاح الموجة الأولى من برنامج أداء للعام 2017م وإبراز المشاريع التي تمت فيها.