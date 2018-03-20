صابر الرباعي يرد على منتقدي غنائه للجيش المصري

أماني الغامدي(صدى):

رد الفنان التونسي صابر الرباعي ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج ” العاشرة مساءاً ” على الانتقادات التي طاولته من الشعب التونسي بسبب تقديمه أغنيتين وطنيتين لمصر، باعتبار ان تونس تستحق منه أغنيات وطنية لدعم الجيش التونسي.

وقال صابر الرباعي : ” ان ما حصل هو ظاهرة صحيّة، لأنه من حق أبناء الشعب التونسي أن ينتقدوه بسبب غنائه للجيش المصري، لأنه لم يفعل هذا مع الجيش التونسي ” .

اضاف:” أنّ ذاكرة الإنسان عموماً ضعيفة و العديد من الفنانين العرب غنّوا لتونس، وكذلك هناك مطربون مصريون غنوا لدول عربية أخرى. كما شدد الرباعي على اهمية الوعي ضد بعض ” الخزعبلات ” .