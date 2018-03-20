4 خطوات سهلة للعناية بالبشرة

متابعات(صدى):

من المعروف أنه تحتاج البشرة منك عناية جيدة تعيد النضارة والحيوية إليها، وكذلك ترطيبها بالشكل الملائم. إلا أن ذلك لن يأخذ منك الكثير من الوقت، إذ سنقدم إليك في ما يلي الطريقة الفضلى للتخلص من تعب البشرة وذلك من خلال أربع خطوات سهلة وبسيطة.

الخطوة الأولى: إذا كنت من صاحبات البشرة الجافة، فأنت بالتأكيد في حاجة ضرورية الى ترطيب بشرتك بشكل يومي، من خلال غسلها كل صباح بالغسول الملائم، ومن ثم تطبيق كريم الترطيب المناسب لنوع بشرتك، فهو يعمل على تغليف سطح البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات التي تؤثر سلباً في مظهرها.

الخطوة الثانية: تعد منطقة حول العينين المنطقة الأكثر تأثر بالعوامل الخارجية، إذ إنها رقيقة جداً وحساسة، إضافة الى أنها معرضة بشكل كبير للترهل والإرهاق وظهور الهالات السود والانتفاخات. لذلك كله، عليك العناية بهذه المنطقة من الوجه، من خلال ترطيبها مرتين في اليوم، إضافة الى استخدام كريم العناية بالعينين في الصباح والمساء، وذلك للحفاظ على نظرة مشرقة بعيداً عن التعب، وللتخلص من أي شوائب قد تصيب عينيك.

الخطوة الثالثة: نظافة البشرة عامل أساسي في نضارتها وإبعاد التعب عنها، لا سيما عند المساء، لذلك اغسلي بشرتك يومياً وقبل الخلود الى النوم بالغسول الملائم للتخلص من كافة الزيوت والأتربة التي علقت على سطحها خلال النهار. من ثم، طبقي السيروم الليلي على بشرتك، فهو يتغلغل داخل طبقات الجلد فيرطب البشرة ويمنحها إشراقة ونعومة فائقة ويعيد إليها التألق والتوهج.

الخطوة الرابعة: للتخلص من تعب البشرة، عليك قدر المستطاع تجنّب استخدام كريم الأساس، فهو يعمل على تغليف البشرة وتسكير مساماتها، فيمنعها من التنفّس بشكل جيد.