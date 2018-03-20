مدير جامعة أم القرى يعتمد ترقية 236 منسوبا بمختلف المراتب الإدارية

حسين العلي(صدى):

اعتمد معالي مدير جامعة أم القرى رئيس لجنة الترقيات الإدارية الدكتور بكري بن معتوق بكري عساس الترقيات الإدارية لموظفي وموظفات الجامعة المستحقين لها من المرتبة العاشرة فما دون البالغ عددهم 236 موظفاً وموظفة، خلال الاجتماع الذي رأسه معاليه بحضور وكيل الجامعة نائب رئيس اللجنة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو، ومدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأستاذ سعيد بن رزيق السلمي، ونائب مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأستاذ مروان بن دخيل الله السلمي ، وأعضاء اللجنة، وذلك بمكتب معاليه بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وثمن معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس الدعم الذي تحظى به الجامعة من قبل الحكومة الرشيدة – أيدها الله – مما ساهم في توفير البيئة الاكاديمية والبحثية والإدارية التي تتواءم مع مكانة الجامعة العلمية، مهنياً كافة منسوبي ومنسوبات الجامعة المترقين بمقرها الرئيس بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة، وأضم، متمنياً أن تكون لهم حافزاً لتقديم المزيد من الجدّ والاجتهاد لخدمة هذا الكيان العلمي الشامخ، سائلاً العلي العظيم أن يمدهم بالتوفيق والنجاح.

في الشأن ذاته عبّر وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو عن شكره وتقديره البالغ لمعالي مدير الجامعة الدكتور بكري عساس على اعتماد الترقيات الإدارية، مهنئاً في الوقت ذاته كافة من شملتهم الترقية، سائلاً الله لهم المزيد من التقدم والرقي لخدمة هذا الصرح العلمي ، مشيراً إلى أن إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين تبذل كل ما بوسعها بدعم ومؤازرة من الإدارة العليا بالجامعة لتهيئة الظروف وتوفير الوظائف اللازمة كي تتم ترقية الموظفين المستحقين للترقية بطرق تقنية حديثة وفقاً لنقاط كل منسوب مستحق للترقية .

بدورهما هنأ مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأستاذ سعيد بن رزيق السلمي ، ونائبه الأستاذ مروان بن دخيل الله السلمي كافة المنسوبين والمنسوبات المترقين متمنين لهم مزيداً من التوفيق والنجاح، مثمنين الدعم الذي تحظى به إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين من قبل معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، كما ثمنا متابعة وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو للأعمال التطويرية التي تشهدها الإدارة