بالصور.. سيدة إنجليزية تنقذ حياة سمكة فاقدة الذيل والزعانف

لندن(صدى):

إمرأة بريطانية ترفع شعار ” ارحموا من في الأرض ” ، حيث دفعتها غريزة الرحمة التي تجسدت بداخلها لشراء سمكة وإنقاذها من الموت.

وتُدعى هذه السيدة “فيكتوريا شيلد” إنجليزية الجنسية، و بالرغم من عدم وجود أى نية مسبقة لشراء الحيوانات الأليفة، إلا أن هذا السمكة أجبرتها على التعاطف معها، وذلك عندما وجدتها تعاني من الضعف في آخر المتجر بعد إهمالها بشكل كامل حيث كانت على وشك فقدان زيلها وزعانفها.

لذلك قررت شراءها لرعايتها في المنزل، وبذل كل جهدها لتحقيق المستحيل وإنقاذها من الموت بالرغم من تيقنها أنها بنسبة كبيرة ستموت هذه الليلة ولكنها قررت أن تفعل كل ما يمكن لها .

وبعد شراء السمكة، بدأت تبحث عن كل الوسائل الممكنة لمساعدتها على التعافي مرة أخرى دون أن تفقد الأمل.

حيث استمرت أسبوع كامل على نظافتها بالماء الدافىء وإعطائها الدواء وتوفير الرعاية المناسبة لها، و كانت هذه هي المحاولة الأساسية التى دأبت عليها فيكتوريا فى رحلة معافاة السمكة، والتى ساعدتها بعدم استسلامها للموت واستجابتها للعلاج، حتى بدأ ذيلها يتكاثر ببطأ وعادت زعانفها لوضعها الطبيعي.

وكان شهرا واحدا هو الفاصل بين سمكة لم يبق أمامها سوى دقائق معدودة في الحياة إلى سمكة تشع جمالا ونضارة وينمو ذيلها وزعانفها بألوانها الزاهية.

ثم أطلقت فيكتوريا على سمكتها التي تعيش حالة من النشاط الجديد اسم Argo بعد نمو زعانفها الجميلة .