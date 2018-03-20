بلقيس تدافع عن نادين نجيم بألفاظ قاسية وعلا الفارس تؤيدها

أماني الغامدي(صدى):

دافعت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن الفنانة اللبنانية نادين نجيم، خلال ردها على منتقديها بأنها أجرت عمليات تجميل في وجهها.

وعلقت بلقيس على صورة نادين نجيم التي أكدت بها عدم قيامها بعمليات تجميل، قائلة ” حبيبتي نادين جمالك الداخلي وثقتك وثقافتك طاغيين وبشدة ومنعكسين ومكملين جمالك الخارجي.. ركزي على نجاحك وشغلك واتركي النباح لأهل النباح.. ما في مشهور ناجح إلا ومحارب في العالم العربي والحرب شعواء بالخفاء والعلن.. مرة ثانية يا قلبي انجحي واحرقيهم ” .

كذلك الامر علقت الاعلامية علا الفارس على الأمر قائلة: ” لن ترضى الناس عنك مهما فعلت، فلا تتعب نفسك ولا تهتم، كثيرا ما أخطئ في التحامل على نفسي حتى أرضيهم ولكني تعلمت. نفسي أهم. ويجب أن أدرك أنه لن يعجب بي كل الناس فأنا نفسي لا يعجبني كل الناس ” .