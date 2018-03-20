بالفيديو والصور.. للمرة الرابعة.. ماس كهربائي بـ ” ابتدائية 59 ” بالدمام

نايف السالم(صدى):

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بعد تداول روادها مقاطع فيديو وصورًا، ترصد نقل طالبات ومعلمات المدرسة الابتدائية التاسعة والخمسون بمحافظة الدمام إلى الحدائق والمساجد المجاورة، على إثر حدوث ماس كهربائي بالمدرسة.

حيث أثارت الواقعة تذمر واستياء أولياء الأمور وأهالي الطالبات، الذين أكدوا تكرار الواقعة للمرة الرابعة على التوالي بنفس المدرسة، على الرغم من أنه لم يمر على انشائها 5 سنوات، موضحين أن هناك تحذيرات سابقة بهذا الشأن، ولكن لم يؤخذ بها من قِبل الجهات المختصة.

فيما أشاد بعضهم، بالتصرف الجريء من منسوبات المدرسة، بنقل الطالبات لأقرب مسجد للمدرسة، وذلك تفادياً لحدوث اختناقات.