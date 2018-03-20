بالفيديو والصور.. للمرة الرابعة.. ماس كهربائي بـ ” ابتدائية 59 ” بالدمام
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بعد تداول روادها مقاطع فيديو وصورًا، ترصد نقل طالبات ومعلمات المدرسة الابتدائية التاسعة والخمسون بمحافظة الدمام إلى الحدائق والمساجد المجاورة، على إثر حدوث ماس كهربائي بالمدرسة.
حيث أثارت الواقعة تذمر واستياء أولياء الأمور وأهالي الطالبات، الذين أكدوا تكرار الواقعة للمرة الرابعة على التوالي بنفس المدرسة، على الرغم من أنه لم يمر على انشائها 5 سنوات، موضحين أن هناك تحذيرات سابقة بهذا الشأن، ولكن لم يؤخذ بها من قِبل الجهات المختصة.
فيما أشاد بعضهم، بالتصرف الجريء من منسوبات المدرسة، بنقل الطالبات لأقرب مسجد للمدرسة، وذلك تفادياً لحدوث اختناقات.
#الابتدائية_التاسعة_والخمسون_بالدمام
للمره الرابعه ماس كهربائي والمدرسة جديده مالها ٥ سنوات
@edueast_sa pic.twitter.com/LmZdSg7cQ1
— Memoo (@MemooAlyan8466) March 20, 2018
#ماس_كهربائي_ابتدائية_59_بالدمام يثير تذمر الأهالي وتصرف جريء من منسوبات المدرسة تفادياً لحدوث اختناقات pic.twitter.com/c9eIAdCfad
— إعلاميو الشرقية (@e3lamyualshrq1) March 20, 2018
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