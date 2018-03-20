الخطوط السعودية تعزز قدرات ملاحيها وتطور مهاراتهم لمستوى الـ ” Top5 “

نايف السالم(صدى):

اختتمت في أكاديمية السعودية للخدمة الجوية بجدة, ورشة العمل الثالثة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تعزيز كفاءة ملاحي مقصورة الطائرة وتطوير مهاراتهم للارتقاء بمستوى الخدمات إلى فئة (5 نجوم) , وهو التصنيف المستهدف من قبل الناقل الوطني وفق تقييم مجموعة ” سكاي تراكس ” المتخصصة في تقييم أداء شركات الطيران وتصنيفها على مستوى العالم, الذي قد حصلت ” السعودية ” على جائزة أفضل شركة طيران تحسناً في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العام 2017.

واستعرضت ورشة العمل التي خُصصت لخدمة درجة الضيافة, وبمشاركة نخبة من ملاحي المقصورة من الجنسين، أفضل السبل لإحداث نقلة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للضيف على متن الطائرة من لحظة وصوله في محطة المغادرة حتى مغادرته الطائرة في وجهة الوصول.

واتسمت ورش العمل الثلاث – الأولى للخدمة المقدمة على الدرجة الأولى, والثانية لخدمة درجة رجال الأعمال – بالجمع بين الإثراء المعرفي والممارسات العملية لما يجب أن تكون عليه الخدمة، حيث يتم من خلال هذه الورش وغيرها من البرامج التي سيتم إطلاقها, تهيئة الموظفين الذين يقدمون الخدمات المباشرة للضيوف وتعزيز قدراتهم وصقل وتطوير مهاراتهم لتقديم الخدمة المميزة التي تتجاوز تطلعات الضيوف في كافة مواقع الخدمة.

يذكر أن الخطوط السعودية كانت قد أطلقت الشهر الماضي مبادرة (Top5) ضمن مشروع استراتيجي تم البدء في تنفيذه لتطوير الأداء والخدمات والارتقاء بها لمستوى يفوق تطلعات الضيوف ويحلق بها إلى آفاقٍ أرحب وفق أعلى معايير خدمات النقل الجوي ، حيث تضمنت هذه المبادرة النهوض بكافة الخدمات قبل وأثناء وبعد الرحلة، بدءاً من الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية ومراكز الاتصال ومكاتب المبيعات مروراً بالخدمات في صالات المطارات وعلى متن الطائرات , علاوةً على خدمات ما بعد البيع.