كاسياس يفكر في عرض النصر
كشفت مصادر أن الحارس الإسباني إيكر كاسياس، في صدد الانتقال إلى دوري المحترفين عبر بوابة نادي النصر، عقب انتهاء عقده يونيو المقبل مع بورتو البرتغالي.
وقالت صحيفة ” آس ” الإسبانية إن الحارس المخضرم يفكر بشكل جاد في الموافقة على الانتقال إلى النصر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وانتشر الأيام الماضية الأنباء حول تقدم النصر بعرض إلى ” كاسياس ” للحصول على خدماته؛ حيث يأتي التعاقد معه على قائمة أولويات سعود بن سويلم .
يجدر الإشارة إلى أن كاسياس تلقى 3 عروض أخرى بجانب النصر، من نيوكاسل الإنجليزي، وريال بيتيس الإسباني، وأحد أندية الدوري الأمريكي.
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