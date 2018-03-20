كاسياس يفكر في عرض النصر

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن الحارس الإسباني إيكر كاسياس، في صدد الانتقال إلى دوري المحترفين عبر بوابة نادي النصر، عقب انتهاء عقده يونيو المقبل مع بورتو البرتغالي.

وقالت صحيفة ” آس ” الإسبانية إن الحارس المخضرم يفكر بشكل جاد في الموافقة على الانتقال إلى النصر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشر الأيام الماضية الأنباء حول تقدم النصر بعرض إلى ” كاسياس ” للحصول على خدماته؛ حيث يأتي التعاقد معه على قائمة أولويات سعود بن سويلم .

يجدر الإشارة إلى أن كاسياس تلقى 3 عروض أخرى بجانب النصر، من نيوكاسل الإنجليزي، وريال بيتيس الإسباني، وأحد أندية الدوري الأمريكي.