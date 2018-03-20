نجمة عالمية تقلع عن شرب الحشيش من أجل حماتها

أماني الغامدي(صدى):

نجحت المغنية الأمريكية ” مايلي سايرس ” في كسب ثقة عائلة خطيبها الممثل الأسترالي ” ليام هيمسورث ” بعد أن أصبحت إنسانة جديدة، وعالجت المشاكل والأزمات الشخصية والنفسية التي تعرضت لها في الماضي.

حيث أن عائلة مايلي تحب ليام كثيرًا بالرغم من أن علاقتهما شهدت الكثير من الانفصالات، أما أسرة الممثل الأسترالي، كانت قد اعترضت على سلوكيات مايلي كونها عائلة محافظة وملتزمة.

فكانت مايلي تتحدث لوسائل الإعلام بكل صراحة عن إدمانها للمخدرات، وتناولها لكميات كبيرة من الخمور، لافتة إلى أن بعد عودتها إلى ليام في المرة الأخيرة، قررت مايلي أن تغير من نفسها كي تتزوج منه وتجعل والدته تتقبلها بينهم.

مع العلم أن مايلي، قد أقلعت عن تناول الحشيش، وتوقفت عن السهر في الملاهي الليلية وأصبحت شخصية تتحمل المسئولية وتفكر في مستقبلها بشكل عملي.