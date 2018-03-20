بالصور.. القيادة تظهر على وجه سمو ولي العهد منذ الصغر

نايف السالم(صدى):

بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أعاد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” نشر صوراً لسمو الأمير خلال حفل بمدرسته الابتدائية.

وتظهر الصور المتداولة، سمو ولي العهد مع والده خدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، و كبار المسؤولين في المملكة حينها، حيث علَّق المغردون بأنه صفات القيادة والجرأة تبدو عليه منذ الصغر.

وأظهرت صوراً أخرى سمو الأمير أثناء إلقاءه خطاباً او كلمة في الحفل المدرسي، حيث أشار النشطاء، إلى أن الأيام دارت حتى أصبح سموه قائد حركة الانفتاح في بلاده، ويلتقي برؤساء وملوك العالم باستمرار، الأمر الذي كان ظاهراً على وجهه ذات يوم.