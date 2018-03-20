شمس الكويتية تتراجع عن كلامها الصادم عن ” جهنم “

نورة الشهري(صدى):

تراجعت الفنانة شمس الكويتية عن ما كتبته مؤخراً حول جهنم وما إعتبره البعض كلاماً صادماً ولا يليق بالدين والأخلاق.

حيث إستبدلت شمس الكلام الذي كانت قد كتبته على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وقالت:” هل تظن أنه باستطاعتك هزيمة شخص سقط مئات المرات ثم عاد ونهض بصورة أقوى في كل مرة ومن دون أي مساعدة تُذكر ” ؟ .

وكانت تصريح شمس السابق والذي أثار موجة غضب قالت فيه أنه هناك أشخاص إذا شاهدتهم في جهنم ستذهب لتتعذب في مكان آخر.