أسطورة الكرة الإنجليزية يسخر من أداء سانشيز ويصفه بالهزيل
وجه آلان شيرار، أسطورة الكرة الإنجليزية، انتقاد لاذع إلى نجم مانشستر يونايتد ألكسيس سانشيز.
ويرى ” شيرار ” أن سانشيز لم يقدم حتى الأن المستوى المطلوب منه منذ انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد قادما من آرسنال في الشتاء الماضي، حيث اعتبر أداء سانشيز الموسم الحالي بأنه هزيل.
وقال ساخرًا : ” يونايتد وقع مع أليكسيس سانشيز ولكن يبدوا أنهم تعاقدوا مع شقيقه التوأم وليس سانشيز الحقيقي “.
وتابع : عند متابعة مواجهة يونايتد ضد اشبيلية تجد أسماء كبيرة مثل لوكاكو وسانشيز وغيرهم وجميعهم قادرين على تحقيق الفوز أمام أنصارهم في ملعب أولد ترافورد “.
وأكمل: ” العُرف الذي يتبعه مانشستر يونايتد ما كان سيحدث لحظة التوقيع مع جوزيه مورينيو لتدريب الفريق، هو رجل كما يعرف الجميع لديه غطرسة ولكنه يفوز دائما بالبطولات “.
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