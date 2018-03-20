أسطورة الكرة الإنجليزية يسخر من أداء سانشيز ويصفه بالهزيل

نواف السالم(صدى):

وجه آلان شيرار، أسطورة الكرة الإنجليزية، انتقاد لاذع إلى نجم مانشستر يونايتد ألكسيس سانشيز.

ويرى ” شيرار ” أن سانشيز لم يقدم حتى الأن المستوى المطلوب منه منذ انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد قادما من آرسنال في الشتاء الماضي، حيث اعتبر أداء سانشيز الموسم الحالي بأنه هزيل.

وقال ساخرًا : ” يونايتد وقع مع أليكسيس سانشيز ولكن يبدوا أنهم تعاقدوا مع شقيقه التوأم وليس سانشيز الحقيقي “.

وتابع : عند متابعة مواجهة يونايتد ضد اشبيلية تجد أسماء كبيرة مثل لوكاكو وسانشيز وغيرهم وجميعهم قادرين على تحقيق الفوز أمام أنصارهم في ملعب أولد ترافورد “.

وأكمل: ” العُرف الذي يتبعه مانشستر يونايتد ما كان سيحدث لحظة التوقيع مع جوزيه مورينيو لتدريب الفريق، هو رجل كما يعرف الجميع لديه غطرسة ولكنه يفوز دائما بالبطولات “.