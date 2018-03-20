انفجار طرد بريدي في مركز لأكبر الشركات العالمية بتكساس

أوستن (صدى):

وقع، اليوم الثلاثاء، انفجار في مقر الشركة الأكبر عالميًا للنقل السريع ” فيديكس إكسبرس ” ، بمدينة شيرتز في ولاية تكساس الأمريكية.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن الانفجار وقع عن طريق طرد بريدي، قائله إن صندوق متوسط الحجم كان على حزام التوصيل حينما وقع الانفجار.

وأشارت إلى أن هناك سيدة تم إصعافها من إصابات قد تكون لحقت بها نتيجة صوت الانفجار المرتفع وتم السماح لها بمغادرة الموقع، دون ورود أية أنباء عن وقوع قتلى.

كما لفت إلى أن من المبكر جدًا ربط حادث الانفجار بالانفجارات الأربعة الأخرى التي وقعت في مدينة ” أوستن ” خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي ارتبطت أيضًا بطرود بريدية مفخخة وراحت ضحيتها شخصين وأُصيب آخرين.