تركيا تعتقل وتعذب 160 ألف شخص خلال 18 شهرا

أنقرة(صدى):

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنه منذ أن مدَّت تركيا حالة الطوارئ بعد تحركات الجيش في يوليو 2016، فقد حدثت انتهاكات خطيرة لحقوق مئات آلاف الأشخاص.

وأوضحت المفروضية في تقرير لها حول الأوضاع في تركيا، أنه تم اعتقال نحو 160 ألف شخص خلال 18 شهراً من فترة حالة الطوارئ، من بينهم من تعرَّض إلى تعذيب.

من جانبها، رفضت السلطات التركية تقرير الأمم المتحدة، واصفة إياه بـ ” المنحاز ” و ” غير المقبول “، وذلك بالرغم من اعتقالها لـ آلاف الأشخاص من بينهم نساء وأطفال، وكان آخرها صدور اليوم الثلاثاء أمر باعتقال 85 من العسكريين.