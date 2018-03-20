بالصور.. اختراع ذراع آلية تترجم الكلمات بالإشارة للصم والبكم

بروكسل(صدى):

تمكن فريق من الباحثين في جامعة ” أنتويرب ” البلجيكية من اختراع ذراعًا آلية تسمى ” أصلان ” تقوم بترجمة الكلمات إلى إيماءات وإشارات للصم والبكم، والتي تبلغ قيمتها 560 دولارًا.

وأوضح الباحثون أن الجاهز سيكون متاحًا خلال 5 سنوات؛ حيث سياعد حوالي 70 مليون شخصًا يعانون من الصمم حول العالم ولا يعرفون لغى الإشارة، وذلك من خلال حمله في حقيبتهم في أي مكان وترجمته لما يقال من كلمات.

وأشار الفريق إلى أن الجهاز يعمل عن طريق إشارات الأصابع، وهو شكل من أشكال لغة الإشارة التي تتشكل فيها الحروف الفردية، بواسطة الأصابع لتوضيح الكلمات.

وفي السياق نفسه، قال قائد الفريق، وخبير الروبوتات في جامعة ” أنتويرب ” ، إروين سميت، أن: ” بدأنا منذ بضع سنوات مع فكرة أن الطلاب الذين لا يستطيعون السماع يمكنهم الحصول على بعض المساعدة في الحياة اليومية للتواصل، ويجب أن يكون أمرًا موثوقًا به ورخيصًا، وهناك فرصة لبرمجته بلغات مختلفة. ”